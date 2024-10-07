На форуме туристических территорий представили план развития курорта Архыз

В рамках «Форума туристических территорий», который прошёл в КавМинВодах 3-5 октября ГК Самсон представила свои проекты на территории курорта «Архыз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ГК Самсон Фото: пресс-службы ГК Самсон

Третий день форума прошёл в формате бизнес-тура на курорт «Архыз» для знакомства с планом развития и инвестиционным потенциалом территории. Презентация курорта прошла в многофункциональном комплексе гостиничного комплекса «Романтик» - первого проекта в портфеле ГК Самсон.

Генеральный директор курорта Роман Киранчук поделился планами развития курорта и представил мастер-план территории с помощью виртуального двойника курорта, разработанного ООО «Цифровые города».

Заместитель генерального директора ГК Самсон Денис Сериков рассказал о планах компании по развитию проектов в Архызе. Он презентовал флагманский проект компании - туристическо-рекреационный комплекс «Лунная поляна», который займет 13 га в периметре ОЭЗ. Он будет иметь множество точек притяжения, таких как пятизвездочный отель с системой Ski-in&Ski-out* с развитой оздоровительной инфраструктурой, четырехзвездочный гостиничный комплекс, виллы, локальный медицинский кластер, аквакомплексы, пункты проката снаряжения, торговый променад с магазинами, кофейнями и ресторанами. Всего в рамках проекта планируется построить более 4 тысяч мест размещения.

Компания уже активно работает на курорте: завершаются работы по реновации гостиничного комплекса «Романтик», который откроется уже в декабре, кроме того, еще 5 новых проектов находятся в стадии проектирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы ГК Самсон Фото: пресс-службы ГК Самсон

Денис Сериков, заместитель генерального директора ГК «Самсон»: «В рамках стратегии развития курорта мы намерены построить туристическую и сопутствующую коммерческую инфраструктуру и увеличить общий объем номерного фонда Архыза. Так, флагманский проект ГК Самсон «Лунная поляна» подразумевает создание более 4 тысяч гостиничных номеров до 2030 года. В ближайшие годы усилия группы компаний будет сосредоточены на строительстве гостиничных комплексов и развитии туристско-рекреационной инфраструктуры курорта.

Курорт Архыз – один из самых быстрорастущих курортов в нашей стране, мы видим огромный инвестиционный потенциал территории, поэтому наши ключевые проекты находятся именно здесь».

Роман Киранчук, генеральный директор всесезонного горного курорта «Архыз»: «Вместе с группой компаний «Самсон» УК «Архыз» будет продолжать совершенствовать инфраструктуру курорта и расширять возможности всесезонного отдыха для разной категории туристов. В связи с постоянно растущим турпотоком в КЧР к концу следующего года в синергии с ГК «Самсон» планируем запустить новые объекты для проживания и отдыха гостей на нашем курорте. Сейчас номерной фонд курорта «Архыз» составляет 2 642 номера, в скором времени мы планируем, что еще шесть объектов гостиничного фонда введется в эксплуатацию и около 1,7 тыс. мест появится на курорте дополнительно. Таким образом, цифра достигнет отметки 4,1 тыс. мест размещения на курорте. К концу 2030 года количество мест размещения достигнет отметки в 12,8 тыс. койкомест».

*Система Ски-ин и Ски-аут подразумевает возможность катания от дверей отеля. Денежные средства граждан на строительство жилья не привлекаются

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