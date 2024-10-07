«ЮГАГРО» едет по России

Все лето пять съемочных групп колесили по стране, чтобы предоставить зрителю полную картину того, чем живет сегодня отечественный АПК.

Чем живут ведущие агрохолдинги и крестьянско-фермерские хозяйства страны? Почему молодые люди выбирают сельское хозяйство? Как развивается аграрный бизнес сегодня? Об этом и многом другом — в уникальном проекте выставки «ЮГАГРО» — АГРОПРОБЕГ!

Смотрите 1-й выпуск Агропробега, которые был снят в Краснодарском крае!

МТЗ — Краснодар

https://yugagro.org/ru/ «ООО "АйТиИ Экспо Интернешнл»