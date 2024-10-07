В III квартале ОТЭКО направила более 23 млн рублей на поддержку социальной сферы Темрюкского района

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, направила в 3-м квартале 2024 года более 3,5 млн рублей на поддержку школ, детских садов, домов культуры и спортивных клубов в рамках Четырехстороннего договора о сотрудничестве в экономическом и социальном развитии Темрюкского района, а также дополнительно выделила 19,5 млн рублей на открытие учебных классов «ОТЭКО. Точка роста» в пяти школах. В Год семьи компания уделяет особое внимание образованию и культурно-патриотическому воспитанию молодежи. Подробнее — в нашем дайджесте.

Комфорт и уют для самых маленьких

Благополучие подрастающего поколения — один из приоритетов ОТЭКО. Для воспитанников детского сада №36 станицы Тамань компания приобрела новые сплит-системы, чтобы в группах было прохладно и комфортно. В детском саду №32 п. Веселовка установлена посудомоечная машина и развешены новые шторы. В детском саду №33 тоже обновление — приобретены современные компьютеры и оргтехника для организации образовательного процесса, а в дошкольном учреждении №37 — новый игровой комплекс.

Мебель и необходимое оборудование для школ

Главным событием 3-го квартала 2024 года в сфере корпоративной поддержки образования стало открытие классов «ОТЭКО. Точка роста» в пяти школах Таманского и Новотаманского сельских поселений. Компания провела модернизацию учебных классов по техническим и естественнонаучным направлениям. Как один из крупнейших работодателей региона, ОТЭКО стремится поддерживать подготовку высококвалифицированных кадров инженерных специальностей, начиная со школьной скамьи.

Кроме того, учебным учреждениям была оказана помощь с ремонтом и приобретением оборудования. В школах №9 ст. Тамань и №16 п. Таманский компания обновила интерьер: там появилась новая мебель и жалюзи. В детской школе искусств Тамани полностью отремонтировали систему отопления. А для школы №25 п. Веселовка приобретены шесть новых ноутбуков, микрофоны для внутришкольных мероприятий и лазерный электронный тир для проведения занятий по основам безопасности и защиты Родины.

Новое звучание сельских ДК

Компания часто проводит мероприятия с участием школьников и волонтеров в общественных культурных пространствах района и всегда рада помочь коллегам с оборудованием. В 3 квартале Дому культуры ст. Тамань и Новотаманскому социально-культурному центру в п. Таманском ОТЭКО подарила музыкальную аппаратуру для проведения творческих вечеров, концертов и других культурных мероприятий.

Спорт для всех

ОТЭКО в течение нескольких лет является партнером масштабных спортивных мероприятий. В августе совместно с Южной межрегиональной ассоциацией пляжного футбола компания провела турнир по пляжному футболу на Кубок ОТЭКО, который собрал лучшие юношеские и взрослые команды из Краснодарского края. Позже Кубок ОТЭКО стал главным трофеем и соревнований по уличному баскетболу: за него боролись 13 команд из Темрюкского района, Геленджика, Новороссийска и других городов.

Поддерживая спорт на Таманском полуострове, компания в 3-м квартале 2024 года помогла Федерации футбола Темрюкского района в проведении чемпионата по футболу, а также закупила спортивную форму и инвентарь для футбольной команды п. Прогресс и детскую футбольную форму для юношеской команды «Черноморец» из п. Таманский.

«Помимо материальной поддержки социальной сферы, нам важно создать и “событийность” добрых дел — дать возможность молодежи поучаствовать в крупных интересных мероприятиях и при этом сделать что-то полезное, почувствовать собственную причастность к большой и очень важной работе. В сентябре наши волонтеры приняли участие в масштабной Всероссийской акции “Вода России” в Краснодаре и помогли очистить берега реки Кубань от мусора. 4 октября мы также собрались на субботник, но уже на берегу Таманского залива и очистили его от различных отходов после прошедшего летнего сезона»,— рассказал директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака.

Всего в 2024 году компания «ОТЭКО» выделила на социальную поддержку Темрюкского района в рамках Четырёхстороннего договора с администрациями поселений 18 млн рублей, что в 1,2 раза больше, чем годом ранее.