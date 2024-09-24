Сочинский полицейский помог прохожему с травмой головы остановить кровотечение

В Хостинском районе Сочи сотрудник ДПС оказал первую помощь мужчине с травмой головы. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Инцидент случился на улице Яна Фабрициуса, где автоинспектор заметил прохожего, который лежал у обочины. Установлено, что пострадавший упал и ударился о бордюр. Полицейский вызвал бригаду скорой помощи.

Пока медики были в пути, инспектор ДПС использовал аптечку из своего патрульного автомобиля, чтобы остановить кровотечение и обработать рану пострадавшего. После оказания помощи пострадавший поблагодарил сотрудника полиции за его неравнодушие и быструю реакцию в критической ситуации.

Мария Удовик