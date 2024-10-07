В Адыгее начали проверку после ДТП с погибшим водителем легковушки

В Тахтамукайском районе Адыгеи полиция проводит проверку по факту ДТП с одним погибшим. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Республике Адыгея Фото: ГУ МВД России по Республике Адыгея

Авария произошла 5 октября на 26-м км автодороги А-146 Краснодар — Верхнебаканский, вблизи хутора Новый Сад. По предварительным данным, водитель легкового иностранного автомобиля, 35-летний житель Краснодарского края, выехал на встречную полосу и столкнулся с бензовозом, перевозившим горюче-смазочные материалы. За рулем грузового транспорта находился 63-летний житель Кубани.

От удара легковой автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дорожное ограждение. Водитель иномарки скончался на месте от полученных травм. Утечки горюче-смазочных материалов из бензовоза не произошло, водитель грузового автомобиля не пострадал.

Как отметили в МВД Адыгеи, в зоне ДТП проводились дорожные работы. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Нурий Бзасежев