Группу приезжих с фиктивными документами задержали в Хостинском районе Сочи

В ходе скрытых проверок сотрудники ДПС в Хостинском районе Сочи обнаружили группу иностранных граждан, находящихся на территории России незаконно. Об этом сообщает пресс-служба УВД города.

В результате проведения мероприятий по скрытому контролю сотрудники ДПС остановили автомобиль «Деу Нексия», в котором находились четыре иностранца. При проверке документов выяснилось, что остановленные граждане не имеют законных оснований для проживания на территории страны.

В отношении выявленных нарушителей составили административные протоколы. Нарушителям грозят как штрафные санкции, так и выдворение за пределы страны. Правоохранительные органы также собрали материалы по факту фиктивной регистрации миграционного учета этих граждан в Сочи.

«Ъ-Сочи» писал, что полицейские обнаружили на курорте квартиру, в которой оказались прописаны 32 иностранца. Владелице недвижимости, которая прописывала у себя приезжих за деньги, грозит до трех лет лишения свободы.