«Любое размывание положений закона в угоду общественному интересу может привести к недоверию системе»

Конституционный суд РФ во вторник рассмотрит обращение Краснодарского краевого суда о проверке конституционности ряда положений Гражданского кодекса РФ. Речь идет о нормах, которые касаются применения сроков исковой давности в делах о конфискации имущества, полученного в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Необходимость уточнения этого вопроса возникла в ходе рассмотрения дела об изъятии в доход РФ имущества активов, работавшего на Кубани и Дону агроконцерна «Покровский». Его основной учредитель Андрей Коровайко был уличен в том, что построил бизнес с использованием своей должности в аппарате полпреда президента РФ в ЮФО. Иск был инициирован Генпрокуратурой. С одной стороны, Верховный суд РФ уже высказывался о том, что сроки давности должны применяться, с другой — Генпрокуратура представляет эти споры не как частно-правовые, а как вытекающие из публичных отношений, к которым сроки давности применяться не должны. От этого решения во многом зависит исход и других процессов о конфискации полученного незаконно имущества, которые сегодня рассматриваются или будут рассматриваться в России. Подробнее о дилемме, которую по инициативе Краснодарского краевого суда предстоит разрешить Конституционному суду,— эксперт юридической компании Enforce Law Company Станислав Голунов.

Станислав Голунов

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«Вопрос, который подлежит рассмотреть КС РФ, актуален для отечественной правовой системы. Дела по искам прокуратуры об изъятии имущества носят резонансный характер и могут оказать существенное влияние на стабильность гражданского оборота и доверия к судебной системе в целом. Как правило, суды рассматривают две основные категории споров по искам прокуратуры: иски о деприватизации имущества и иски об обращении в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

Ключевой вопрос, который стоит перед судами по этой категории дел,— вопрос о применении к заявленным требованиям прокуратуры срока исковой давности. В бытность существования Высшего арбитражного суда (ВАС РФ) была сформулирована правовая позиция, согласно которой к таким требованиям применялся срок исковой давности. ВАС РФ тогда фактически закрыл возможность пересмотра итогов приватизации государственного имущества, которая происходила в 1990-е годы. Однако данные дела получили новое дыхание в последнее время. При этом суды (как правило общей юрисдикции) стали игнорировать заявления ответчиков о пропуске срока исковой давности, мотивируя это особой значимостью этой категории дел и публичным интересом, который подлежит судебной защите.

Сформулировано два основных аргумента против применения срока исковой давности. Первый: поскольку прокуратура обращается в интересах государства и неопределенного круга лиц, защищаемый интерес является публичным, а не частным. Поэтому к заявленным требованиям не применяется частно-правовой институт исковой давности. Второй: по искам прокуратуры объектом защиты выступает неимущественное право, поэтому в силу ст. 208 ГК РФ на данное требование не распространяется исковая давность.

В этом году Верховный суд РФ поставил под сомнение такую аргументацию о неприменении срока давности по исковым требованиям прокуратуры, отменив несколько судебных решений и направив дела на новое рассмотрение. Конституционный суд РФ может поставить точку в данном вопросе, сохранив новую практику Верховного суда РФ, или, наоборот, фактически сделать невозможной защиту от исковых требований прокуратуры.

На мой взгляд, срок исковой давности должен применяться в подобных спорах. Во-первых, несмотря на то что прокуратура обращается в интересах неопределенного круга лиц, дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства и регулируются нормами гражданского права. Прокуратура заявляет исковые требования, которые сводятся к признанию сделок недействительными, применению последствий их недействительности и истребованию имущества из незаконного владения. Это частно-правовые требования, на которые нормы о сроке исковой давности должны распространяться. Во-вторых, подход о распространении ст. 208 ГК РФ на требования прокуратуры по антикоррупционным искам видится необоснованным, поскольку требования не являются защитой личного неимущественного или иного нематериального блага. Перечень таких благ сформулирован в ст. 150 ГК РФ: к данной категории относится жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и т. д.

Вместе с тем доводы в пользу применения срока исковой давности нельзя расценивать как поддержку коррупции или иной противоправной деятельности. Однако любое размывание положений закона в угоду общественному интересу может привести к дестабилизации гражданского оборота и формирования недоверия к отечественной судебной системе».