«Любое размывание положений закона в угоду общественному интересу может привести к недоверию системе»
Станислав Голунов — о дилемме, поставленной перед Конституционным судом крайсудом Кубани
Конституционный суд РФ во вторник рассмотрит обращение Краснодарского краевого суда о проверке конституционности ряда положений Гражданского кодекса РФ. Речь идет о нормах, которые касаются применения сроков исковой давности в делах о конфискации имущества, полученного в результате нарушений антикоррупционного законодательства. Необходимость уточнения этого вопроса возникла в ходе рассмотрения дела об изъятии в доход РФ имущества активов, работавшего на Кубани и Дону агроконцерна «Покровский». Его основной учредитель Андрей Коровайко был уличен в том, что построил бизнес с использованием своей должности в аппарате полпреда президента РФ в ЮФО. Иск был инициирован Генпрокуратурой. С одной стороны, Верховный суд РФ уже высказывался о том, что сроки давности должны применяться, с другой — Генпрокуратура представляет эти споры не как частно-правовые, а как вытекающие из публичных отношений, к которым сроки давности применяться не должны. От этого решения во многом зависит исход и других процессов о конфискации полученного незаконно имущества, которые сегодня рассматриваются или будут рассматриваться в России. Подробнее о дилемме, которую по инициативе Краснодарского краевого суда предстоит разрешить Конституционному суду,— эксперт юридической компании Enforce Law Company Станислав Голунов.
«Вопрос, который подлежит рассмотреть КС РФ, актуален для отечественной правовой системы. Дела по искам прокуратуры об изъятии имущества носят резонансный характер и могут оказать существенное влияние на стабильность гражданского оборота и доверия к судебной системе в целом. Как правило, суды рассматривают две основные категории споров по искам прокуратуры: иски о деприватизации имущества и иски об обращении в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.
Ключевой вопрос, который стоит перед судами по этой категории дел,— вопрос о применении к заявленным требованиям прокуратуры срока исковой давности. В бытность существования Высшего арбитражного суда (ВАС РФ) была сформулирована правовая позиция, согласно которой к таким требованиям применялся срок исковой давности. ВАС РФ тогда фактически закрыл возможность пересмотра итогов приватизации государственного имущества, которая происходила в 1990-е годы. Однако данные дела получили новое дыхание в последнее время. При этом суды (как правило общей юрисдикции) стали игнорировать заявления ответчиков о пропуске срока исковой давности, мотивируя это особой значимостью этой категории дел и публичным интересом, который подлежит судебной защите.
Сформулировано два основных аргумента против применения срока исковой давности. Первый: поскольку прокуратура обращается в интересах государства и неопределенного круга лиц, защищаемый интерес является публичным, а не частным. Поэтому к заявленным требованиям не применяется частно-правовой институт исковой давности. Второй: по искам прокуратуры объектом защиты выступает неимущественное право, поэтому в силу ст. 208 ГК РФ на данное требование не распространяется исковая давность.
В этом году Верховный суд РФ поставил под сомнение такую аргументацию о неприменении срока давности по исковым требованиям прокуратуры, отменив несколько судебных решений и направив дела на новое рассмотрение. Конституционный суд РФ может поставить точку в данном вопросе, сохранив новую практику Верховного суда РФ, или, наоборот, фактически сделать невозможной защиту от исковых требований прокуратуры.
На мой взгляд, срок исковой давности должен применяться в подобных спорах. Во-первых, несмотря на то что прокуратура обращается в интересах неопределенного круга лиц, дела рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства и регулируются нормами гражданского права. Прокуратура заявляет исковые требования, которые сводятся к признанию сделок недействительными, применению последствий их недействительности и истребованию имущества из незаконного владения. Это частно-правовые требования, на которые нормы о сроке исковой давности должны распространяться. Во-вторых, подход о распространении ст. 208 ГК РФ на требования прокуратуры по антикоррупционным искам видится необоснованным, поскольку требования не являются защитой личного неимущественного или иного нематериального блага. Перечень таких благ сформулирован в ст. 150 ГК РФ: к данной категории относится жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация и т. д.
Вместе с тем доводы в пользу применения срока исковой давности нельзя расценивать как поддержку коррупции или иной противоправной деятельности. Однако любое размывание положений закона в угоду общественному интересу может привести к дестабилизации гражданского оборота и формирования недоверия к отечественной судебной системе».