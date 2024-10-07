На Кубани прогнозируют ливни с грозами и градом
Вечером 7 октября и до конца суток, а также в течение ночи и следующего дня 8 октября в ряде районов Краснодарского края прогнозируют ухудшение погоды, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
На участке побережья от Анапы до Магри существует риск формирования смерчей над морем. На территории региона ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозами и усилением ветра до 22 м/с.
МЧС рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности: избегать выхода на улицу без необходимости, не находиться вблизи линий электропередач, рекламных конструкций и деревьев, а также внимательно следить за изменениями погоды. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по телефонам: 01,101 или 112.