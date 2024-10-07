В Новороссийске приступили к восстановлению леса, пострадавшего от пожара

В Новороссийске стартовали работы по восстановлению территории государственного природного комплексного заказника «Абрауский», которая пострадала в результате пожара 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Специалисты уже провели обследование южного склона горы Орел для выявления благоприятных участков, где планируется высадка первой партии саженцев можжевельника высокого. Места для пробной посадки были промаркированы.

Первую партию саженцев планируют высадить в ноябре. Лесовосстановительные мероприятия инициировали в рамках нацпроекта «Экология» под руководством министерства природных ресурсов региона.

Кроме того, на обследованной территории наблюдается естественное восстановление леса: растут молодая трава, хвойник двухколосковый, кустарники скумпии кожевенной, а также деревья сумы, дуба и фисташки туполистной.

Нурий Бзасежев