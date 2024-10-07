Ко Дню освобождения Кубани в Сочи подготовили порядка 70 мероприятий

В Сочи к 81-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ запланировано проведение около 70 культурных и образовательных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

В среду, 9 октября, программа начнется с торжественного возложения цветов к мемориалам воинской славы, которое пройдет во всех районах курорта. Заместитель главы Сочи Елена Канюк сообщила, что для учеников старших классов предусмотрели военно-спортивные игры, а для всех сочинцев — показы видеохроники, выставки и концерты.

В Художественном музее 9 октября с 10:00 до 17:00 пройдет день открытых дверей с бесплатным входом для военнослужащих, ветеранов и их семей. Также в домах культуры «Центральный», «Юбилейный» и других состоятся концерты и выставки архивных фотографий.

В пятницу, 11 октября, в селе Воронцовка пройдет военно-патриотическая игра, в которой примут участие воспитанники клубов и студенты. Участников ждут различные испытания, в том числе стрельба и полоса препятствий.

Мария Удовик