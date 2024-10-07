В Крыму опровергли слухи о дефиците топлива после пожара на нефтебазе в Феодосии

В министерство внутренней политики, информации и связи Крыма не поступало сообщений о дефиците топлива на полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сведения о нехватке топлива распространились в соцсетях. По данным местных властей, сегодня Крым полностью обеспечен нефтепродуктами, а поставки продолжаются в обычном режиме.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, феодосийская нефтебаза в логистической схеме не задействована. Он также призвал граждан доверять только официальным источникам информации.

Пожар на нефтебазе в Феодосии возник утром 7 октября. Причины возгорания выясняют специалисты. На месте происшествия задействованы подразделения МЧС. О пострадавших не сообщается.

Также в связи с пожаром в городе началась эвакуация около 300 человек. Часть жителей уже перевезли в пункты временного размещения (ПВР).

Нурий Бзасажев