В Сочи подвели итоги фестиваля «КиноБраво»

Стали известны имена победителей первого Международного фестиваля «КиноБраво» в Сочи. Фестиваль проходил на курорте с 28 сентября по 4 октября, напомнили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась в Летнем театре. Награды получили лучшие ленты в девяти основных и двух специальных номинациях. «Лучшим фильмом» признали картину «Стражи формулы» режиссера Драгана Бьелогрлич. Премию за лучшие визуальные эффекты получила российская картина «По щучьему велению» режиссера Александра Горохова.

Всего на фестивале представили 27 фильмов почти из 20 стран. Из них 20 показали в России впервые. Для трех фильмов фестиваль в Сочи стал премьерной мировой площадкой. В частности, на фестивале состоялась мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Прошел ранее анонсированный показ фильма «Северный полюс», он выйдет в прокат в феврале будущего года.

Вячеслав Рыжков