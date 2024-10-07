Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В акватории Туапсе 8 октября проведут тренировочные стрельбы

В акватории морского порта Туапсе состоится проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб при участии сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Учения планируют провести 8 октября с 11:00 до 15:00. В связи с данными мероприятиями будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта, а также на подходах к нему.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и следить за обновлениями.

Нурий Бзасежев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...