На Среднем Урале температура за неделю опустится с +20° до -7°

На территории Свердловской области температура в течение недели с летних отметок в районе +20° в южных районах опустится до отрицательных значений предзимья со снегом, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В понедельник еще сохранится влияние арктической воздушной массы — днем ожидается +7°..+12°, на северо-западе до +4°..+6°, однако вторник может стать самым теплым днем октября в южной половине Свердловской области под влиянием поступления тропического воздуха. Тепло распространится не на всю область, на крайнем юге которой можно ожидать до +20°. Дневная температура во вторник выше +15° ожидается только южнее Нижнего Тагила. Дальше на север теплый фронт не пойдет, остановившись в районе Верхотурья.

К этому времени над Баренцевым морем начнет усиливаться антициклон: холодный воздух начнет распространение на юг и над Уралом и Предуральем встретится с тропическим воздухом, что приведет к осадкам на контрастном холодном фронте, преимущественно в виде снега. Установление снежного покрова ожидается в четверг в большинстве районов области, за исключением севера региона. Однако в выходные воздух начнет прогреваться, дневные температуры по области станут положительными, высота снежного покрова будет уменьшаться, но в большинстве районов снег может не сойти, сохранившись до конца зимы.

В Екатеринбурге в понедельник днем установится температура +10°..+12°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный с переходом на южный, 3-8 м/с. Во вторник ночью будет +7°, днем воздух прогреется до +19°, в среду — ночью +5°, днем +6°. С 10 октября в городе вероятны отрицательные температуры: в четверг ночью -1°, днем 0°, в пятницу — ночью -5°, днем -1°, в субботу ночью -6°, днем +2°, в воскресенье — ночью -7°, днем +4°.

Напомним, во вторник в Свердловской области, согласно данным Уральского Гидрометцентра прогнозируются местами небольшие и умеренные дожди.

Ирина Пичурина