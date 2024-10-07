В Йошкар-Оле требуют убрать незаконную рекламу рассрочки на покупку телефона

Марийское УФАС предписало рекламодателю убрать незаконную рекламу рассрочки на покупку телефона. Об этом сообщили в антимонопольной службе города.

В Йошкар-Оле на территории центрального рынка разместили рекламу со слоганом: «телефоны по выгодным ценам... кредит рассрочка на 36 месяцев». На рекламе представлена рассрочка.

Реклама этой финансовой услуги должна содержать условия предоставления рассрочки, если указано хотя бы одно условие. Также на баннере нет информации о лице, которое предоставляет эти услуги.

Рекламодателю выдано предписание за нарушения.

Диана Соловьёва