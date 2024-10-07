В Татарстане планируют повысить штрафы за уличную торговлю до 1 млн рублей

В Татарстане планируют повысить штрафы за уличную торговлю в неустановленных местах. Согласно законопроекту, юридических лиц смогут оштрафовать за повторную торговлю в неустановленном месте в течение года на сумму от 500 тыс. до 1 млн руб. Проект опубликовали на сайте Госсовета.

Сейчас штраф за повторную торговлю юрлиц в течение года составляет от 150 тыс. до 200 тыс. руб. Максимальный размер штрафа может увеличиться в 5 раз.

Размер выплат за повторную уличную торговлю в неустановленном месте для граждан составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб., сейчас штраф составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Должностные лица по новому законопроекту должны будут заплатить от 40 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас от 10 тыс. до 20 тыс. руб.).

Штрафы также увеличат для первого нарушения уличной торговли. Размер выплат для граждан составит от 3 тыс. до 4 тыс. руб. (сейчас от 1 тыс. до 3 тыс. руб.); для должностных лиц — от 25 тыс. до 40 тыс. руб. (сейчас от 5 тыс. до 10 тыс. руб.). Юридические лица должны будут заплатить от 100 тыс. до 250 тыс. руб. Сейчас за подобное нарушение организации платят от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

Диана Соловьёва