В Казани работают над созданием Единого контактного центра для оптимизации обратной связи

В Казани работают над созданием единого контактного центра для сокращения дублируемых обращений. Об разработке центра рассказал руководитель аппарата исполкома Казани Булат Алеев на деловом понедельнике.

«Развитие каналов, как и количество поступающих обращений, динамично увеличивается. Часто содержание о проблеме поступает из разных источников, что существенно отнимает время от других рабочих процессов — обрабатывать, модерировать и готовить ответ без современных цифровых инструментов уже невозможно. В настоящее время мы работаем над созданием единого контактного центра»,— рассказал спикер.

По словам господина Алеева, это только первый шаг на пути глобальных изменений, и вопрос создания такой платформы должен стать приоритетным для цифровых служб республики.

Также Булат Алеев рассказал, что власти Казани ежегодно получают тысячи обращений от жителей через разные каналы связи: Госуслуги, комментарии в социальных сетях, интернет-приемная, чат-бот и другие. С начала текущего года зарегистрировано более 369 тыс. обращений.

Зарина Акбирова