Аэропорт Сочи опроверг обвинения Георгия Бабаяна, опоздавшего на рейс
Аэропорт Сочи заявил о намерении провести проверку в отношении журналиста Георгия Бабаяна, сына главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна, из-за публичных обвинений в адрес воздушной гавани в причинах задержки на рейс. Об этом сообщается в Telegram-канале авиахаба курорта.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Инцидент произошел 4 октября. Георгий Бабаян вместе с супругой и двумя детьми прибыли к выходу аэропорта на посадку в 14:21 — через шесть минут после ее завершения. Из-за произошедшего между мужчиной и сотрудниками авиакомпании завязался конфликт. Семья была вынуждена приобрести новые билеты и улететь другим рейсом.
Господин Бабаян утверждает, что время опоздания составило всего 40 секунд. Возникший конфликт с сотрудниками авиакомпании журналист объяснил отсутствием звуковых оповещений и неработающими информационными табло.
В пресс-службе аэропорта Сочи отметили, что пассажиры вызывались дважды, а система оповещений работала исправно. В компании также подчеркнули, что рейс был выполнен по расписанию.
Представители авиахаба курорта намерены детально разобраться в ситуации и предоставить разъяснения относительно обвинений, прозвучавших в СМИ.