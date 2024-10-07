Аэропорт Сочи опроверг обвинения Георгия Бабаяна, опоздавшего на рейс

Аэропорт Сочи заявил о намерении провести проверку в отношении журналиста Георгия Бабаяна, сына главного редактора радио «Говорит Москва» Романа Бабаяна, из-за публичных обвинений в адрес воздушной гавани в причинах задержки на рейс. Об этом сообщается в Telegram-канале авиахаба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 4 октября. Георгий Бабаян вместе с супругой и двумя детьми прибыли к выходу аэропорта на посадку в 14:21 — через шесть минут после ее завершения. Из-за произошедшего между мужчиной и сотрудниками авиакомпании завязался конфликт. Семья была вынуждена приобрести новые билеты и улететь другим рейсом.

Господин Бабаян утверждает, что время опоздания составило всего 40 секунд. Возникший конфликт с сотрудниками авиакомпании журналист объяснил отсутствием звуковых оповещений и неработающими информационными табло.

В пресс-службе аэропорта Сочи отметили, что пассажиры вызывались дважды, а система оповещений работала исправно. В компании также подчеркнули, что рейс был выполнен по расписанию.

Представители авиахаба курорта намерены детально разобраться в ситуации и предоставить разъяснения относительно обвинений, прозвучавших в СМИ.

Нурий Бзасежев