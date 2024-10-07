В Адлерской теннисной академии не остановят обучение во время реконструкции
Тренировочный процесс во время реконструкции Адлерской теннисной академии прерывать не будут. Ожидается, что работы закончат через два года, рассказал глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Андрей Прошунин
Мэр утром в понедельник, 7 октября, посетил академию, чтобы обсудить со спортивной общественностью подготовку к реконструкции. Господин Прошунин напомнил, что здесь вырастили более 150 чемпионов страны, около 20 воспитанников академии в составе краевой сборной представляют курорт на всероссийских соревнованиях.
«Накануне сочинцы взяли "золото" на первенстве России. Мы понимаем, что тренировки прерывать нельзя. На время строительства переведем детей на другие объекты района», – уточнил глава курорта.
По итогам реконструкции в академии появится большой крытый спорткомплекс с тремя кортами, всего площадок на территории будет 15. На них смогут тренироваться больше 1 тыс. юниоров, что вдвое больше, чем сейчас.
Власти Сочи готовят документы для участия в краевой программе. Первая всесезонная тренировочная база для большого тенниса появится в Сочи благодаря личной поддержке главы региона, заключил Андрей Прошунин.
Проект реконструкции академии получил положительное заключение Госэкспертизы в конце сентября. Проект курирует олимпийская чемпионка, жительница Сочи Елена Веснина.