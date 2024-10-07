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В Казани 3 троллейбусных маршрута изменили движение из-за аварии контактной сети

В Казани по трем троллейбусным маршрутам № 6, 8, 12 временно изменили движение из-за аварии контактной сети троллейбуса. Об этом сообщили в Метроэлектротрансе.

У сети нет напряжения от сквера Тукая до ул. Павлюхина. Троллейбусы под № 6, 8, 12 временно идут до Танкового кольца и обратно.

Контактную сеть по троллейбусу на ул. Островского, 102, повредил неустановленный крупногабаритный транспорт. На месте работают аварийные службы.

UPD: движение восстановлено.

Диана Соловьёва

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