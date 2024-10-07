В Казани «Лада» врезалась в «Рено», пострадал один человек

В Казани на пересечении улиц Восстания и Декабристов «Лада Приора» столкнулась с автомобилем «Рено Логан». Пострадал 1 человек.

Одного человека госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города. За рулем «Лады» находился 19-летний житель Высокогорского района. Установлено, что он выехал на дорогу на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Рено Логан», которым управлял 35-летний житель Казани.

В ДТП пострадала 35-летняя пассажирка «Рено». Женщину увезли в медучреждение. Машины получили значительные технические повреждения.

По факту ДТП вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении. Проводится административное расследование.

Диана Соловьёва