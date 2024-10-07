В Нижнем Тагиле простятся с погибшим на СВО добровольцем Дмитрием Дудиным

Во время проведения специальной военной операции (СВО) погиб 34-летний житель Нижнего Тагила Дмитрий Дудин, который отправился на спецоперацию добровольцем. Как сообщили в нижнетагильском похоронном доме «Реквием», прощание с ним пройдет сегодня в 12:00 в Церкви Воскресения Христова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Дудин

Фото: похоронное бюро «Реквием» Дмитрий Дудин

Фото: похоронное бюро «Реквием»

Тагильчанин работал на одном из предприятий города, опыта службы в армии не имел. Отправился в зону СВО 19 февраля и погиб 30 августа, подорвавшись на мине при выполнении боевого задания под Донецком в Ясиноватском районе (Донецкая народная республика, ДНР), посмертно награжден Орденом мужества.

У бойца остались жена Анастасия и годовалый сын — по словам супруги, в последний раз муж выходил на связь 7 августа. «В памяти до сих звучат слова из того разговора: "Настюша, девочка моя любимая, я перед вами виноват, я жалею...". У нас были теплые отношения, большие планы и мечты о светлом будущем, о счастливой семье. Он очень хотел вернуться и вырастить нашего сына хорошим человеком, сильным мужчиной и стать ему достойным примером. Ребенок совсем еще маленький. Но когда он подрастет, то обязательно узнает, что его папа настоящий герой»,— рассказала супруга.

Напомним, 4 октября в Серовском городском округе Свердловской области простились с погибшим в ходе проведения спецоперации 40-летним Антоном Казариновым, который погиб в ДНР 15 сентября.

Ирина Пичурина