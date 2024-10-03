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На Урале простятся с погибшим в ходе СВО штурмовиком Антоном Казариновым

В Серовском городском округе Свердловской области простятся с погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО) 40-летним Антоном Казариновым. Об этом сообщили в пресс-службе администрации ГО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Погиб 15 сентября 2024 года при освобождении города Авдеевка Донецкой народной республики»,— сказано в сообщении.

Антон Казаринов родился в Серове, где окончил школу, а затем – закончил училище, получив специальность электрика. После этого он работал на государственных и частных предприятиях города. 6 июня 2024 года он заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на службу в зону СВО, где служил в штурмовом батальоне.

Прощание с ним пройдет завтра, 4 октября. Церемония начнется в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» (ул. Карбышева, 15А).

Полина Хабарова

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