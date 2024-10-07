Сергей Жуков планирует открыть в Екатеринбурге рюмочную сети «Евгенич»

Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков планирует открыть в Екатеринбурге рюмочную с чебуреками в стиле сериала «Евгенич», в котором сыграл главную роль, сообщил он порталу Е1.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Сергей Жуков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заведения с таким же названием уже работают в Москве и Череповце, и они рассчитаны для людей «чуть постарше». «Это новое направление, это такие добрые квартирники, куда приходят попеть под гитару, поесть чебуреки — эклектика старых домашних вечеринок из СССР. В Москве "Евгенич" рвет просто все рекорды, хотим выходить в регионы»,— сказал певец.

В декабре 2023 года Сергей Жуков приехал в Екатеринбург, чтобы дать большой концерт и открыть заведение в стиле 90-х «Руки Вверх! Бар».

Накануне Сергей Жуков провел пресс-конференцию в Екатеринбурге, посвященную премьере фильма об истории группы «Руки Вверх!», который выйдет в прокат 10 октября.

Ирина Пичурина