Сергей Жуков презентовал фильм «Руки Вверх!» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков провел пресс-конференцию, посвященной премьере фильма об истории музыкального объединения, который выйдет в прокат 10 октября. По словам господина Жукова, идея снять картину пришла во время пандемии Covid-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В этот моменты мы засели дома, оказалось огромное количество освободившегося времени, чтобы подумать о планах, которые откладывал всю жизнь. Как только первые поездки открылись, поехали по волнам памяти: Димитровград, Самару, Тольятти, заезжали во все студии, где записывались первые записи, снимали на видео, протоколировали, снимали на видео и получился первый талмуд»,— рассказал музыкант.

Сергей Жуков добавил, что подготовка к съемкам шло два года. В частности, год ушел на сбор материала, шесть месяцев — на написание сценария, полгода — на проведение кастинга актеров. Режиссер фильма Аскар Узабаеав отметил, что фильм снимался на 100-150 локациях. «Мы были в Сочи, в Самаре, в Абхазии»,— добавил он.

По словам господина Жукова, изначальная продолжительность фильма была более 3 часов, однако конечная версия длится 1 час 42 мин. «Мы сидели, плакали, выкинуты огромные пласты, но оставили то, что создаст фильм, чтобы он смотрелся от первой секунды до последней»,— сказал музыкант.

Аскар Узабаеав не исключил, что после выхода фильма коллектив приступит к съемкам сериала о группе. «Когда мы работали над фильмом, у нас была куча архива, который мы весь пересматривали, я несколько раз говорил, что из этого можно сделать как минимум два сезона»,— отметил режиссер.

Василий Алексеев