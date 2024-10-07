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На свердловской трассе у Режа во время ДТП погибли два человека

На 70 км дороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск в Свердловской области в результате ДТП с легковыми машинами погибли два человека, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошел у Режа. По предварительным данным, 39-летний водитель Mercedes Kompressor, ехавший в сторону Екатеринбурга, не обеспечил постоянный контроль за управлением транспортом, вследствие чего выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cobalt, за рулем которого была 34-летняя водитель. В результате аварии водитель Mercedes и 37-летний пассажир Chevrolet скончались на месте происшествия до приезда медиков из-за несовместимых с жизнью травм. Водителя и второго пассажира Chevrolet с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу Режа.

По факту ДТП назначено проведение расследования.

Ранее водитель Chery Tiggo 7 на 35 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) во время обгона столкнулся с автомобилем GAZ 172412, который двигался навстречу, от удара Chery Tiggo опрокинулся на крышу. В результате аварии погибла пассажирка легкового авто.

Ирина Пичурина

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