На ЕКАД автомобиль Chery Tiggo 7 опрокинулся после столкновения с GAZ

Водитель Chery Tiggo 7 на 35 км Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) во время обгона столкнулся с автомобилем GAZ 172412, который двигался навстречу, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. От удара Chery Tiggo опрокинулся на крышу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

«В результате ДТП 38-летняя женщина-пассажир Chery Tiggo 7, жительница поселка Прохладный, от полученных травм скончалась на месте, до прибытия бригады медиков. Остальные участники не пострадали»,— добавили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что машиной управлял 45-летний мужчина со стажем вождения 23 года, который приливался к административной ответственности за нарушения ПДД 55 раз. Он пояснил полицейским, что при совершении обгона не видел встречный транспорт.

В Госавтоинспекции добавили, что инспекторы дорожного надзора выявили недостатки улично-дорожной сети на месте аварии. В частности, на нем отсутствовал дорожный знак «Обгон запрещен» и было изменено положение соответствующего знака. «По выявленным недостаткам владельцу дороги направлено предписание для их устранения в течение трех суток. По факту ДТП назначено проведение расследования»,— подчеркнули в ГИБДД.

Василий Алексеев