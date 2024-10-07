В свердловском городе Артемовский во время пожара погибли четыре человека

Во время крупного пожара в городе Артемовский (Свердловская область) погибли четыре человека — мужчина, две женщины и подросток, сообщили в telegram-канале МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Возгорание произошло на площади 173 кв. м бани, двух жилых домов и надворных построек, тела погибших были обнаружены при тушении. По предварительным данным, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на дома. Тушением занимались 16 спасателей и четыре единицы техники, на текущий момент пожар ликвидирован.

На прошлой неделе в Нижнем Тагиле задержали двух поджигателей квартиры 78-летней пенсионерки-волонтера, которая собирает гуманитарную помощь для участников спецоперации, в результате пожара она получила ожоги и была госпитализирована в больницу.

Ирина Пичурина