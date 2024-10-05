В Свердловской области в начале недели температура опустится ниже 0°

В начале следующей недели температура воздуха опустится до -3° в отдельных районах Свердловской области и до -6° в горах и низинах. Как указано на сайте Уральского Гидрометцентра, температура в Екатеринбурге опустится до 0°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

В Свердловской области в воскресенье, 6 октября прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшой дождь. Температура ночью составит +3°..+8°, в горах и низинах — до -2°. Температура днем — +8°...+13°. Ожидается ветер 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

В понедельник, 7 октября будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — -3°...+2°, в горах и низинах — до -6°. Температура днем — +6°...+11°. Ветер будет 2-7 м/с.

Во вторник, 8 октября прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшие и умеренные дожди. Температура ночью составит +3°...+8°, в горах и низинах — до -2°. Температура днем — +15°...+20°, на севере региона — +8°...+13°. Ожидается ветер 2-7 м/с ночью, 4-9 м/с днем.

В Екатеринбурге в воскресенье, 6 октября прогнозируют облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит +6°...+8°, днем — +11°…+13°. Ветер ожидается 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с.

В понедельник, 7 октября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — 0°...+2°, днем — +9°...+11°. Ветер будет 2-7 м/с.

Во вторник, 8 октября прогнозируют облачность с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков. Ночью температура может составить +6°...+8°, днем — +18°...+20°. Ожидается ветер 2-7 м/с ночью, 4-9 м/с днем.

Василий Алексеев