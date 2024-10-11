Колумб не виноват

В Штутгарте опубликована книга доктора Гастона Форберга, в которой представлен новый материал на тему происхождения сифилиса. В ней есть аргументы, которые могут поставить под сомнение принятую историю появления сифилиса в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fototeca Gilardi / Getty Images Фото: Fototeca Gilardi / Getty Images

В последние десятилетия ученые активно обсуждают ранее считавшуюся общепринятой гипотезу, согласно которой сифилис был занесен в Европу после открытия Америки и широко распространился в результате похода французского короля Карла VIII в Италию. Й. Прокш в опубликованной в 1895 году в Вене книге «История венерических болезней» с громадной филологической эрудицией доказывал на основании священных книг индусов, а также древних произведений греков, римлян и арабов, что сифилис существовал уже в древнейшие времена человечества. В 1901 году в не менее ученой книге Ивана Блоха защищалась гипотеза занесения сифилиса из Америки.

Она не нова, и уже в 1525 году испанец Овьедо-и-Вальдес, а за ним целый ряд средневековых авторов выставляли ее. Книга Форберга замечательна тем, что приводит конкретные аргументы против утверждения Блоха, что до сих пор ни в могилах — курганах, ни в свайных постройках, ни в древних каменных гробах — камерах, вообще в гробах древнего мира до открытия Америки, не были найдены ни разу кости с видимыми признаками перенесенного сифилиса. И вот Форберг в своей книге приводит фотографии двух палеолитических плечевых костей, найденных в 1872 году в долине Марны и обнаруживающих признаки хронического воспаления костного мозга. Возможно, это сифилитическое поражение кости.

Но это только возможность, а не обязательно следует из состояния этих костей. В первом случае эти несомненно доколумбовы кости опровергают гипотезу американского происхождения сифилиса. Гораздо больше вероятности представляет тот факт, что ископаемые скелеты в музеях Англии и Франции не являют никаких следов перенесенного сифилиса, тогда как скелеты послеколумбова времени богаты такими следами. Еще один аргумент — древние бюсты Сократа, его сдавленный нос, красоту которого Сократ в разговоре с Кристобалом защищал словами, что такой нос не становится поперек дороги глазам, как завидущая стена.

Этот аргумент слаб, он нисколько не установил сифилиса у Сократа. Гораздо важнее и серьезнее следующий аргумент Форберга: в ископаемых в Америке скелетах доколумбова времени точно также отсутствуют всякие следы сифилиса, как и в Европе. Медицина вполне допускает возможность, что возбудитель сифилиса (спирохета) существовал прежде в менее вредном, менее ядовитом виде и потом в силу неизвестных нам причин вирулентность (ядовитость) его усилилась.

Отметим еще следующее: Форберг подчеркивает, что ни один из многочисленных врагов Колумба не прибегал к обвинению Колумба в завозе сифилиса в Испанию; а они не замедлили бы это сделать. Сын Колумба в своей биографии отца сообщает, что Колумб лишь в третий свой приезд в Сан-Доминго в 1498 году нашел всю испанскую колонию зараженной сифилисом; но в Барселоне сифилис вспыхнул, как явствует из письма тамошнего врача Николая Сциллатиуса от 18 июня 1495 года, уже на три года ранее, и, как заявляли барселонские портовые врачи, он был завезен из Франции.

О книге по истории сифилиса писала газета «Новое русское слово» в 1924 году.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев