Одиннадцатый тур

«Акрон»—«Пари Нижний Новгород» 2:2

Беншимол, 40; Лончар, 64 — Карич, 47; Зе Турбо, 90+4

«Зенит»—«Оренбург» 1:0

Мантуан, 61 (пен.)

«Рубин»—«Ахмат» 2:0

Рожков, 45; Даку, 90+1. Незабитый пенальти: Тодорович («Ахмат»), 90+8.

«Спартак»—«Ростов» 3:0

Умяров, 29; Николсон, 34, 45+4

«Факел»—«Динамо» (Мх) 1:1

Альшин, 51 — Агаларов, 19

«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:0

Сулейманов, 75

«Краснодар»—«Химки» 4:0

Кордоба, 41, 73; Батчи, 55; Кастаньо, 89

«Динамо»—ЦСКА 1:2

Карраскаль, 55 — Файзуллаев, 17; Мусаев, 89

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Краснодар» 8 3 0 22:5 27

2. «Локомотив» 9 0 2 26:14 27

3. «Зенит» 8 2 1 23:4 26

4. ЦСКА 6 2 3 21:7 20

5. «Динамо» 6 2 3 19:12 20

6. «Спартак» 5 4 2 17:9 19

7. «Рубин» 4 3 4 14:15 15

8. «Акрон» 3 3 5 16:20 12

9. «Ростов» 3 3 5 13:20 12

10. «Крылья Советов» 3 2 6 9:15 11

11. «Динамо» (Мх) 2 5 4 5:9 11

12. «Нижний Новгород» 3 2 6 11:21 11

13. «Химки» 1 5 5 9:20 8

14. «Факел» 1 4 6 5:18 7

15. «Оренбург» 1 4 6 12:20 7

16. «Ахмат» 0 6 5 7:20 6