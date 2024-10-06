Одиннадцатый тур
«Акрон»—«Пари Нижний Новгород» 2:2
Беншимол, 40; Лончар, 64 — Карич, 47; Зе Турбо, 90+4
«Зенит»—«Оренбург» 1:0
Мантуан, 61 (пен.)
«Рубин»—«Ахмат» 2:0
Рожков, 45; Даку, 90+1. Незабитый пенальти: Тодорович («Ахмат»), 90+8.
«Спартак»—«Ростов» 3:0
Умяров, 29; Николсон, 34, 45+4
«Факел»—«Динамо» (Мх) 1:1
Альшин, 51 — Агаларов, 19
«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:0
Сулейманов, 75
«Краснодар»—«Химки» 4:0
Кордоба, 41, 73; Батчи, 55; Кастаньо, 89
«Динамо»—ЦСКА 1:2
Карраскаль, 55 — Файзуллаев, 17; Мусаев, 89
Турнирная таблица
В Н П М О
1. «Краснодар» 8 3 0 22:5 27
2. «Локомотив» 9 0 2 26:14 27
3. «Зенит» 8 2 1 23:4 26
4. ЦСКА 6 2 3 21:7 20
5. «Динамо» 6 2 3 19:12 20
6. «Спартак» 5 4 2 17:9 19
7. «Рубин» 4 3 4 14:15 15
8. «Акрон» 3 3 5 16:20 12
9. «Ростов» 3 3 5 13:20 12
10. «Крылья Советов» 3 2 6 9:15 11
11. «Динамо» (Мх) 2 5 4 5:9 11
12. «Нижний Новгород» 3 2 6 11:21 11
13. «Химки» 1 5 5 9:20 8
14. «Факел» 1 4 6 5:18 7
15. «Оренбург» 1 4 6 12:20 7
16. «Ахмат» 0 6 5 7:20 6