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В Казани завершили реконструкцию подземного перехода у парка Горького

В Казани завершили работы по реконструкции подземного перехода у парка Горького. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Переход откроют завтра, 7 октября. На объекте обновили входные группы и павильоны остановок общественного транспорта. Как отмечает пресс-служба мэрии Казани, переход стал светлее. В подземном переходе установили камеры видеонаблюдения.

После открытия объекта на участке вернут прежнюю схему движения транспортных средств. Временный наземный пешеходный переход планируют демонтировать.

Диана Соловьёва

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