«Согаз» обратился в суд для взыскания 5,5 млн рублей с КамАЗа за сгоревший грузовик

Страховая компания «Согаз» обратилась с жалобой в кассационную инстанцию для взыскания 5,5 млн руб. с ПАО «КамАЗ» и ПО «Спецтехника» для компенсации убытков за самовоспламинившийся грузовик. Авария произошла в Архангельской области в 2021 году.

Суд первых двух инстанций СК отказал, ссылаясь на заключение экспертов, которые выяснили, что сгоревший грузовик «кустарно» модернизировали и именно это стало причиной возгорания.

О неугасаемом споре с 2021 года вокруг погибшего грузовика читайте в материале «Ъ Волга-Урал».

Зарина Акбирова