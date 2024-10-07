Монстр на колесах

Страховая компания «Согаз» обратилась в суд кассационной инстанции для обжалования отказа в возмещении 5,5 млн руб. за самовоспламенившийся грузовик в конце 2021 года. Деньги компания требовала с ПАО «КамАЗ» и ПО «Спецтехника». Экспертиза показала, что конструкция автомобиля была модифицирована с нарушением требований техрегламента. Однако юристы полагают, что оспорить решение суда получится лишь если нарушены нормы права или если страховая компания на момент заключения договоров не знала, что конструкция грузовика была изменена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Согаз» продолжает требовать 5,5 млн руб. с КамАЗа за самовоспламенившийся грузовик

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ «Согаз» продолжает требовать 5,5 млн руб. с КамАЗа за самовоспламенившийся грузовик

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Страховая компания «Согаз» подала жалобу в кассационную инстанцию — компания хочет взыскать 5,5 млн руб. с ПАО «КамАЗ» и Производственного объединения «Спецтехника» из-за аварии в ноябре 2021 года. Тогда в Архангельской области загорелся стоявший на обочине «КамАЗ». Судебное заседание состоится 20 ноября.

Объективной причиной возгорания в заключении специалиста по пожарному исследованию называется брак деталей, узлов и агрегатов системы охлаждения двигателя, а предварительная стоимость восстановительных работ без учета износа — 4,8 млн руб.

Сгоревший грузовик с конца июня 2021 года принадлежал ПО «Спецтехника». Объединение выкупило его и второй такой же «КамАЗ» у ООО «КамАЗцентр-Курган», после чего установило спецнадстройку для содержания и обслуживания дорог. Затем «Спецтехника» выдала эти машины в лизинг ООО «Газпромбанк Автолизинг» (входит в АО «Газпромбанк Автолизинг», входящий в группу «Газпромбанка»), а «Газпромбанк Автолизинг» заключил договор лизинга с ООО «Профмакс». По этому договору «Газпром Автолизинг» должен купить машину у определенного продавца и передать «Профмакс» — тоже в лизинг. Что, по итогу, и было сделано.

Машину застраховали в АО «Согаз» по каско и ОСАГО. Страхователем в полисе каско выступил «Профмакс», а собственником автомобиля и плательщиком — «Газпромбанк Автолизинг». Возмещение по рискам хищение, угон и гибель, по договору страхования, получает ООО «Газпромбанк Автолизинг», в остальных случаях — «Профмакс».

Восстановительные работы за 4,8 млн руб., которые насчитал специалист, составили более 70% от общей страховой суммы грузовика, поэтому, согласно правилам страхования, «КамАЗ» был признан погибшим. Деньги за страховку должен получить «Газпромбанк Автолизинг».

В феврале 2022 года «Согаз» и лизинговая компания заключили договор, по которому «Газпромбанк Автолизинг» отказывается от права собственности на транспортное средство и передает годные остатки страховой компании, а в апреле «Согаз» перечислил компании 6,5 млн руб.

Теперь страховщик имеет право потребовать возместить убытки за счет ответственного в аварии. Полагая, что виновными в наступлении страхового случая являются ПАО «КамАЗ» и ПО «Спецтехника» (первая компания собрала «КамАЗ», вторая — установила спецнадстройку), «Согаз» направил им претензии, которые обе компании оставили без внимания. Тогда «Согаз» обратился в суд. Компания потребовала 5,5 млн руб. (из страховой выплаты вычтен 1 млн в счет годных остатков погибшей машины).

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В ходе судебного процесса у суда появились вопросы, требующие специальных знаний, поэтому суд удовлетворил ходатайство ПО и назначил судебную экспертизу. Эксперты проверили технику и обнаружили, что в конструкцию автомобиля были вмешательства: например, выхлопная труба оказалась перенесена от турбокомпрессора на переднюю наклонную стенку кузова, а между выхлопной трубой от турбокомпрессора и трубой передней наклонной стенки установлено подвижное негерметичное соединение. Кроме того, на грузовике установлена заглушка на входной патрубок глушителя и выполнена обвязка выхлопными трубами контейнера пескоразбрасывателя.

«Указанные изменения не соответствуют техническим требованиям ни завода-изготовителя базового автомобиля — ПАО "КамАЗ", ни завода-изготовителя спецнадстройки — ООО "ПО "Спецтехника", а также выполнены с нарушением требований технического регламента»,— резюмировали эксперты.

В Управлении ГИБДД УМВД России по Архангельской области подтвердили, что на момент передачи грузовика «Газпромбанк Автолизинг» «Профмаксу» грузовик и спецнадстройка соответствовали требованиям безопасности и никаких вмешательств в конструкцию не было.

«Таким образом, на момент наступления события, имеющего признаки страхового случая, специальный автомобиль не мог быть поставлен на государственный регистрационный учет и, как следствие, не являлся субъектом страхования»,— говорится в документации к суду.

Суд решил в иске отказать. Более того, поскольку судебная экспертиза проводилась на средства ПО «Спецтехника», истец должен эти расходы компенсировать — с него взыскано 30 тыс. руб.

По мнению юриста компании Yahatin Язгуль Хаевой, «Согаз» в своей кассационной жалобе может просить отмены судебных актов двух инстанций и направить дело на новое рассмотрение. Юрист предполагает, что в суде «Согаз» может выразить несогласие с выводами судебной экспертизы, сославшись на неполноту проведенного исследования. Обосновать свою позицию компания сможет, предоставив рецензию на заключение эксперта. Однако она отмечает, что такие доводы могут повлиять на исход всего спора только в том случае, если «Согаз» докажет, что ранее допущено неправильное применение какой-либо нормы права, например, процессуального.

Юрист также обращает внимание, что в апелляционной инстанции учтен факт невозможности повторной экспертизы — годные остатки страхователем уже были реализованы, и где находятся детали сейчас, неизвестно. Также «Согаз» мог бы оспорить сам факт наличия страхового события, но при условии, что на момент подписания договора не знал о внесенных в конструкцию изменениях.

Зарина Акбирова