Синоптики предупредили о наступлении циклона «Кассандра» на Москву

Циклон «Кассандра» обрушится на Москву в ближайшие двое суток. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, за это время в столице может выпасть до 34,8 мм осадков.

По данным синоптика, к 15:00 дождь начнется в южных и юго-западных районах Подмосковья. После 18:00 осадки придут в Москву и перейдут в ливни к 21:00. К этому моменту может выпасть до 3,9 мм осадков. Приход циклона ожидается в ночь на понедельник, 7 октября.

«В ночь на понедельник погода ухудшится, из-за циклона по имени "Кассандра" будет лить как из ведра — вернее, как из двух ведер, поскольку до утра ожидается еще до 20,7 мм осадков с ухудшением видимости до 3 км. На дорогах образуются большие лужи с эффектом аквапланирования и полной (частичной) потерей сцепления автошин от дорожной поверхности, из-за чего транспортное средство может стать практически неуправляемым»,— написал господин Тишковец в своем Telegram-канале. «РИА Новости» он сказал, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».

Завтра, 7 октября, может быть побит рекорд по объему осадков для этой даты, установленный в 2003 году: тогда за день выпало 23,2 мм осадков.

Никита Черненко