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Коммерсантъ FM
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Сегодня в Татарстане днем до +17°, местами небольшие дожди

Сегодня в Татарстане температура днем составит до +12...+17°. В отдельных районах может пройти небольшой дождь, но вероятность осадков невысокая. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане будет неустойчивая погода. Местами и в западных районах могут пройти дожди. В понедельник температура прогреется до +13...+18°, а во вторник ожидается до +20°.

Ранее в Татарстане на 21 день ограничили вход в лес из-за высокой пожарной опасности.

Диана Соловьёва

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