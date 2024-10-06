Сегодня в Татарстане днем до +17°, местами небольшие дожди

Сегодня в Татарстане температура днем составит до +12...+17°. В отдельных районах может пройти небольшой дождь, но вероятность осадков невысокая. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели в Татарстане будет неустойчивая погода. Местами и в западных районах могут пройти дожди. В понедельник температура прогреется до +13...+18°, а во вторник ожидается до +20°.

Ранее в Татарстане на 21 день ограничили вход в лес из-за высокой пожарной опасности.

Диана Соловьёва