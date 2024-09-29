ФК «Урал» разгромно проиграл красноярскому «Енисею» в 12 туре ФНЛ
Футбольный клуб «Урал» проиграл красноярскому «Енисею» в 12 туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра проходила в Красноярске и закончилась со счетом 3:0 (2:0).
ФК «Урал» разгромно проиграл красноярскому «Енисею» в 12 туре ФНЛ
Фото: ФК «Урал»
На 20 минуте счет открыл полузащитник «Енисея» Александр Ломакин, пробив из-за штрафной. Через 13 минут ударом головой преимущество хозяев увеличил Максим Савельев. На 60 минуте защитник «Енисея» Александр Масловский забил третий мяч своей команды.
По итогам игры «Урал» остался на втором месте в таблице ФНЛ, набрав 21 очко. «Енисей» поднялся на восьмое место ФНЛ с 16 очками.
Напомним, в предыдущем туре «Урал» обыграл «Камаз». Игра проходила в Набережных Челнах и закончилась со счетом 0:2.
Следующий матч ФНЛ «Урал» проведет дома: 5 октября сыграет с московским «Торпедо» в Екатеринбурге.