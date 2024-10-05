Посол Сирии опроверг информацию о подаче заявки на вступление в БРИКС

Посол Сирии в России Башар Джаафари уточнил, что его слова о подаче заявки на вступление в БРИКС были некорректно переданы при официальном переводе. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сирия уже направила письменные запросы на присоединение к БРИКС. Однако, по словам Джаафари, речь шла о том, что Сирийская Арабская Республика продолжает вести переговоры о возможном вступлении в организацию.

«Сирия еще ведет серьезные переговоры о вступлении в БРИКС»,— пояснил посол.