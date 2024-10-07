Строительные работы нового здания театра Камала в Казани

В Казани продолжаются строительные работы нового здания театра Камала — сейчас работы выполнены на 52%. Новый театр планируют открыть к саммиту БРИКС. На строительном объекте уже завершен монтаж металлокаркаса пирса и дорожек, забивка и бетонирование свай. Сейчас строители работают над планировкой территории набережной, бетонированием конструкций, озеленением территории и многим другим. Фоторепортаж «Ъ-Казань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 23 Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительства нового здания театра им. Галиасгара Камала. Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Строительство нового здания театра им. Галиасгара Камала Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов