Актер Василий Ливанов остается в реанимации
Актер и режиссер Василий Ливанов находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского. Его состояние продолжает оставаться тяжелым, сообщили в НИИ.
Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ
«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое»,— рассказали «РИА Новости» в медучреждении.
89-летнего господина Ливанова госпитализировали 3 октября. Telegram-канал Shot писал, что артисту удалили тромб.
Василий Ливанов получил известность благодаря роли Шерлока Холмса в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На его счету более 100 ролей в кино и сериалах. В 1988 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.
Фотогалерея
Творческий путь Василия Ливанова
1 / 22