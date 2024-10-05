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Коммерсантъ FM
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Актер Василий Ливанов остается в реанимации

Актер и режиссер Василий Ливанов находится в реанимации в НИИ им. Склифосовского. Его состояние продолжает оставаться тяжелым, сообщили в НИИ.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«Лежит в неврологии в реанимации, состояние тяжелое»,— рассказали «РИА Новости» в медучреждении.

89-летнего господина Ливанова госпитализировали 3 октября. Telegram-канал Shot писал, что артисту удалили тромб.

Василий Ливанов получил известность благодаря роли Шерлока Холмса в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». На его счету более 100 ролей в кино и сериалах. В 1988 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.

Фотогалерея

Творческий путь Василия Ливанова

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«Родина — все равно что ваша семья. Меня отвращает, возмущает, когда люди плюют в собственную семью» &lt;br>Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Выпускник Театрального училища имени Щукина (1958). В 1959 году во время съемок в своей дебютной картине «Неотправленное письмо» (кадр на фото) на морозе Ливанов сорвал голос, из-за чего изменился его тембр, ставший впоследствии визитной карточкой актера

«Родина — все равно что ваша семья. Меня отвращает, возмущает, когда люди плюют в собственную семью»
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Выпускник Театрального училища имени Щукина (1958). В 1959 году во время съемок в своей дебютной картине «Неотправленное письмо» (кадр на фото) на морозе Ливанов сорвал голос, из-за чего изменился его тембр, ставший впоследствии визитной карточкой актера

Фото: РИА Новости / Борис Виленкин

«Человеку, как и березе, легче расти на родной земле, и величайшим несчастьем для него является потеря корней» &lt;br>В 1960-х годах известность актеру принесли роли в фильмах «Воскресение» (1960) по роману Льва Толстого, «Слепой музыкант» (1960, на фото), «Коллеги» (1962) по повести Василия Аксенова. После выхода последнего фильма на аргентинском международном кинофестивале в Мар-дель-Плата он был назван «самым популярным актером года»

«Человеку, как и березе, легче расти на родной земле, и величайшим несчастьем для него является потеря корней»
В 1960-х годах известность актеру принесли роли в фильмах «Воскресение» (1960) по роману Льва Толстого, «Слепой музыкант» (1960, на фото), «Коллеги» (1962) по повести Василия Аксенова. После выхода последнего фильма на аргентинском международном кинофестивале в Мар-дель-Плата он был назван «самым популярным актером года»

Фото: РИА Новости / Трохачев

В середине 1960-х годов актер поступил на Высшие курсы кинорежиссуры (мастерская Михаила Ромма), которые с отличием закончил в 1966 году. Его дипломной работой был мультипликационный фильм по собственному сценарию «Самый, самый, самый, самый» &lt;br>На фото: кадр из научно-фантастического фильма режиссера Григория Рошаля «Суд сумасшедших» (1961) с Василием Ливановым в главной роли

В середине 1960-х годов актер поступил на Высшие курсы кинорежиссуры (мастерская Михаила Ромма), которые с отличием закончил в 1966 году. Его дипломной работой был мультипликационный фильм по собственному сценарию «Самый, самый, самый, самый»
На фото: кадр из научно-фантастического фильма режиссера Григория Рошаля «Суд сумасшедших» (1961) с Василием Ливановым в главной роли

Фото: РИА Новости / А. Аракелян

«Если считал: то, что хочу отдать, будет интересно людям — я это делал» &lt;br>Василий Ливанов занимался мультипликацией в качестве режиссера до середины 1970-х. После выхода в 1972 году на экран его мультфильма «Фаэтон — сын солнца» режиссер Александр Митта заявил: «Он проложил тропинку в неосвоенный мир искусства будущего». Классикой считается также мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) «Бременские музыканты», вышедший в 1969 году

«Если считал: то, что хочу отдать, будет интересно людям — я это делал»
Василий Ливанов занимался мультипликацией в качестве режиссера до середины 1970-х. После выхода в 1972 году на экран его мультфильма «Фаэтон — сын солнца» режиссер Александр Митта заявил: «Он проложил тропинку в неосвоенный мир искусства будущего». Классикой считается также мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) «Бременские музыканты», вышедший в 1969 году

Фото: РИА Новости / Михаил Озерский

За свою пятидесятилетнюю актерскую карьеру Василий Ливанов снялся почти в 50 фильмах &lt;br>На фото: Василий Ливанов в роли Феликса Дзержинского (слева) в фильме «Синяя тетрадь» (1964)

За свою пятидесятилетнюю актерскую карьеру Василий Ливанов снялся почти в 50 фильмах
На фото: Василий Ливанов в роли Феликса Дзержинского (слева) в фильме «Синяя тетрадь» (1964)

Фото: РИА Новости

«Я ничего не выделяю, потому что к своим ролям отношусь как к детям. А дети все разные, всех любишь, каждого за индивидуальность» &lt;br>Среди его работ в 1960-1970-х фильмы «Путешествие» (1966, кадр на фото), «Мне было девятнадцать» (1967), «Игрок» (1972), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978) и другие

«Я ничего не выделяю, потому что к своим ролям отношусь как к детям. А дети все разные, всех любишь, каждого за индивидуальность»
Среди его работ в 1960-1970-х фильмы «Путешествие» (1966, кадр на фото), «Мне было девятнадцать» (1967), «Игрок» (1972), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978) и другие

Фото: РИА Новости

«Мы играли людей, которые приходят бескорыстно на помощь терпящим бедствие. А это уже не подвластно даже времени. В любое время такие люди и такое отношение к жизни неиссякаемо» &lt;br> Особую известность не только в СССР, но и за рубежом Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном фильме Игоря Масленникова. Цикл о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (его сыграл актер Виталий Соломин, на фото справа) снимали семь лет — с 1979 по 1986 год

«Мы играли людей, которые приходят бескорыстно на помощь терпящим бедствие. А это уже не подвластно даже времени. В любое время такие люди и такое отношение к жизни неиссякаемо»
Особую известность не только в СССР, но и за рубежом Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном фильме Игоря Масленникова. Цикл о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (его сыграл актер Виталий Соломин, на фото справа) снимали семь лет — с 1979 по 1986 год

Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

«Когда получил роль Шерлока Холмса, можно сказать, сбылась мечта юности. Возможно, поэтому и образ Шерлока Холмса у меня получился чуть ироничный – так я хотел выразить свое отношение взрослого человека к мальчишеским впечатлениям от этого произведения»

«Когда получил роль Шерлока Холмса, можно сказать, сбылась мечта юности. Возможно, поэтому и образ Шерлока Холмса у меня получился чуть ироничный – так я хотел выразить свое отношение взрослого человека к мальчишеским впечатлениям от этого произведения»

Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

«По поводу английского Шерлока Холмса могу сказать, что это не имеет никакого отношения к Конан Дойлю. Создатели сериала (&quot;Шерлок&quot; с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли) просто взяли имена героев и переписали сюжеты. Они даже сами говорили, что то, что мы играем, банально, а великий Шерлок Холмс — это русский»

«По поводу английского Шерлока Холмса могу сказать, что это не имеет никакого отношения к Конан Дойлю. Создатели сериала ("Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли) просто взяли имена героев и переписали сюжеты. Они даже сами говорили, что то, что мы играем, банально, а великий Шерлок Холмс — это русский»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо актерской работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию мультипликационных персонажей. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из мультфильма «38 попугаев», Громозека из «Тайны третьей планеты» и многие другие герои

Помимо актерской работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию мультипликационных персонажей. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из мультфильма «38 попугаев», Громозека из «Тайны третьей планеты» и многие другие герои

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Какая бы проблема ни возникала у вас в жизни или в искусстве, вы должны действовать так, чтобы со временем иметь право сказать самому себе: &quot;Я сделал все, что смог&quot;» &lt;br> Всего голосом актера говорят на экране около 300 мультипликационных персонажей

«Какая бы проблема ни возникала у вас в жизни или в искусстве, вы должны действовать так, чтобы со временем иметь право сказать самому себе: "Я сделал все, что смог"»
Всего голосом актера говорят на экране около 300 мультипликационных персонажей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я воспринимаю это награждение прежде всего как признание нашей русской национальной актерской школы» &lt;br>В 2006 году Василию Ливанову послом Великобритании в Москве (на фото) был вручен Орден Британской империи за один из лучших экранных образов Шерлока Холмса в мировом кинематографе

«Я воспринимаю это награждение прежде всего как признание нашей русской национальной актерской школы»
В 2006 году Василию Ливанову послом Великобритании в Москве (на фото) был вручен Орден Британской империи за один из лучших экранных образов Шерлока Холмса в мировом кинематографе

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

В 2007 году в Москве, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин

В 2007 году в Москве, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Василий Ливанов на церемонии открытия памятнику Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Василий Ливанов на церемонии открытия памятнику Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Мода во всяком искусстве, не только театральном — всегда плохо. Всегда штамп. А что в искусстве может быть опаснее штампа?» &lt;br>Василий Ливанов был также художественным руководителем антрепризного театра «Детектив» в начале 1990-х

«Мода во всяком искусстве, не только театральном — всегда плохо. Всегда штамп. А что в искусстве может быть опаснее штампа?»
Василий Ливанов был также художественным руководителем антрепризного театра «Детектив» в начале 1990-х

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1997 году Василий Ливанов срежиссировал свою первую и единственную полнометражную картину «Дон Кихот возвращается» &lt;br> На фото: с режиссерами Евгением Герасимовым (слева) и Никитой Михалковым

В 1997 году Василий Ливанов срежиссировал свою первую и единственную полнометражную картину «Дон Кихот возвращается»
На фото: с режиссерами Евгением Герасимовым (слева) и Никитой Михалковым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Живите вместе с жизнью: не спешите — беду нагоните, и не отставайте — беда нагонит» &lt;br>С 1979 года Василий Ливанов — член Союза писателей. В 2002 году в издательстве «Дрофа» вышел полный сборник его сказок «Дед Мороз и лето». Он также написал книги «Агния, дочь Агнии», «Мой любимый клоун», «Богатство военного атташе»

«Живите вместе с жизнью: не спешите — беду нагоните, и не отставайте — беда нагонит»
С 1979 года Василий Ливанов — член Союза писателей. В 2002 году в издательстве «Дрофа» вышел полный сборник его сказок «Дед Мороз и лето». Он также написал книги «Агния, дочь Агнии», «Мой любимый клоун», «Богатство военного атташе»

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Творчество Василия Ливанова отмечено различными наградами. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 2005 году актер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени&lt;br> На фото: с актером Василием Лановым

Творчество Василия Ливанова отмечено различными наградами. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 2005 году актер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
На фото: с актером Василием Лановым

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

«Для женщины всегда прав тот, кто умеет ухаживать за ней, проявлять внимание» &lt;br>Василий Ливанов женат вторым браком. Его супруга Елена — художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Имеет двух сыновей — Бориса и Николая, и дочь Анастасию от первого брака&lt;br> На фото: с дочерьми Виталия Соломина Анастасией и Елизаветой

«Для женщины всегда прав тот, кто умеет ухаживать за ней, проявлять внимание»
Василий Ливанов женат вторым браком. Его супруга Елена — художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Имеет двух сыновей — Бориса и Николая, и дочь Анастасию от первого брака
На фото: с дочерьми Виталия Соломина Анастасией и Елизаветой

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2017 году Василий Ливанов получил специальную премию «Золотой орел» «за вклад в историю российского кинематографа»&lt;br> На фото: с актером Сергеем Шакуровым (справа) на церемонии вручения

В 2017 году Василий Ливанов получил специальную премию «Золотой орел» «за вклад в историю российского кинематографа»
На фото: с актером Сергеем Шакуровым (справа) на церемонии вручения

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Среди наград актера — орден «Щит Отечества» I степени, орден Ломоносова, а также орден Святого Даниила Русской православной церкви. В 2002 году он был удостоен почетной медали «За актерскую доблесть». В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Василию Ливанову орден Почета (на фото)

Среди наград актера — орден «Щит Отечества» I степени, орден Ломоносова, а также орден Святого Даниила Русской православной церкви. В 2002 году он был удостоен почетной медали «За актерскую доблесть». В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Василию Ливанову орден Почета (на фото)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Именная плита народного артиста Василия Ливанова на Площади звезд российского кинематографа в Москве

Именная плита народного артиста Василия Ливанова на Площади звезд российского кинематографа в Москве

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

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«Родина — все равно что ваша семья. Меня отвращает, возмущает, когда люди плюют в собственную семью»
Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье актеров. Выпускник Театрального училища имени Щукина (1958). В 1959 году во время съемок в своей дебютной картине «Неотправленное письмо» (кадр на фото) на морозе Ливанов сорвал голос, из-за чего изменился его тембр, ставший впоследствии визитной карточкой актера

Фото: РИА Новости / Борис Виленкин

«Человеку, как и березе, легче расти на родной земле, и величайшим несчастьем для него является потеря корней»
В 1960-х годах известность актеру принесли роли в фильмах «Воскресение» (1960) по роману Льва Толстого, «Слепой музыкант» (1960, на фото), «Коллеги» (1962) по повести Василия Аксенова. После выхода последнего фильма на аргентинском международном кинофестивале в Мар-дель-Плата он был назван «самым популярным актером года»

Фото: РИА Новости / Трохачев

В середине 1960-х годов актер поступил на Высшие курсы кинорежиссуры (мастерская Михаила Ромма), которые с отличием закончил в 1966 году. Его дипломной работой был мультипликационный фильм по собственному сценарию «Самый, самый, самый, самый»
На фото: кадр из научно-фантастического фильма режиссера Григория Рошаля «Суд сумасшедших» (1961) с Василием Ливановым в главной роли

Фото: РИА Новости / А. Аракелян

«Если считал: то, что хочу отдать, будет интересно людям — я это делал»
Василий Ливанов занимался мультипликацией в качестве режиссера до середины 1970-х. После выхода в 1972 году на экран его мультфильма «Фаэтон — сын солнца» режиссер Александр Митта заявил: «Он проложил тропинку в неосвоенный мир искусства будущего». Классикой считается также мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) «Бременские музыканты», вышедший в 1969 году

Фото: РИА Новости / Михаил Озерский

За свою пятидесятилетнюю актерскую карьеру Василий Ливанов снялся почти в 50 фильмах
На фото: Василий Ливанов в роли Феликса Дзержинского (слева) в фильме «Синяя тетрадь» (1964)

Фото: РИА Новости

«Я ничего не выделяю, потому что к своим ролям отношусь как к детям. А дети все разные, всех любишь, каждого за индивидуальность»
Среди его работ в 1960-1970-х фильмы «Путешествие» (1966, кадр на фото), «Мне было девятнадцать» (1967), «Игрок» (1972), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Ярославна, королева Франции» (1978) и другие

Фото: РИА Новости

«Мы играли людей, которые приходят бескорыстно на помощь терпящим бедствие. А это уже не подвластно даже времени. В любое время такие люди и такое отношение к жизни неиссякаемо»
Особую известность не только в СССР, но и за рубежом Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном фильме Игоря Масленникова. Цикл о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне (его сыграл актер Виталий Соломин, на фото справа) снимали семь лет — с 1979 по 1986 год

Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

«Когда получил роль Шерлока Холмса, можно сказать, сбылась мечта юности. Возможно, поэтому и образ Шерлока Холмса у меня получился чуть ироничный – так я хотел выразить свое отношение взрослого человека к мальчишеским впечатлениям от этого произведения»

Фото: РИА Новости / Дмитрий Донской

«По поводу английского Шерлока Холмса могу сказать, что это не имеет никакого отношения к Конан Дойлю. Создатели сериала ("Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли) просто взяли имена героев и переписали сюжеты. Они даже сами говорили, что то, что мы играем, банально, а великий Шерлок Холмс — это русский»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Помимо актерской работы в кино, Василий Ливанов много времени посвятил озвучиванию мультипликационных персонажей. Его голосом говорят Карлсон, крокодил Гена, удав из мультфильма «38 попугаев», Громозека из «Тайны третьей планеты» и многие другие герои

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Какая бы проблема ни возникала у вас в жизни или в искусстве, вы должны действовать так, чтобы со временем иметь право сказать самому себе: "Я сделал все, что смог"»
Всего голосом актера говорят на экране около 300 мультипликационных персонажей

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«Я воспринимаю это награждение прежде всего как признание нашей русской национальной актерской школы»
В 2006 году Василию Ливанову послом Великобритании в Москве (на фото) был вручен Орден Британской империи за один из лучших экранных образов Шерлока Холмса в мировом кинематографе

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин

В 2007 году в Москве, у стен посольства Великобритании, была открыта скульптурная композиция «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», прототипом которой послужили Василий Ливанов и Виталий Соломин

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Василий Ливанов на церемонии открытия памятнику Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

«Мода во всяком искусстве, не только театральном — всегда плохо. Всегда штамп. А что в искусстве может быть опаснее штампа?»
Василий Ливанов был также художественным руководителем антрепризного театра «Детектив» в начале 1990-х

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

В 1997 году Василий Ливанов срежиссировал свою первую и единственную полнометражную картину «Дон Кихот возвращается»
На фото: с режиссерами Евгением Герасимовым (слева) и Никитой Михалковым

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

«Живите вместе с жизнью: не спешите — беду нагоните, и не отставайте — беда нагонит»
С 1979 года Василий Ливанов — член Союза писателей. В 2002 году в издательстве «Дрофа» вышел полный сборник его сказок «Дед Мороз и лето». Он также написал книги «Агния, дочь Агнии», «Мой любимый клоун», «Богатство военного атташе»

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Творчество Василия Ливанова отмечено различными наградами. В 1988 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. В 2005 году актер был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
На фото: с актером Василием Лановым

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

«Для женщины всегда прав тот, кто умеет ухаживать за ней, проявлять внимание»
Василий Ливанов женат вторым браком. Его супруга Елена — художник-мультипликатор, заслуженный художник России. Имеет двух сыновей — Бориса и Николая, и дочь Анастасию от первого брака
На фото: с дочерьми Виталия Соломина Анастасией и Елизаветой

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В 2017 году Василий Ливанов получил специальную премию «Золотой орел» «за вклад в историю российского кинематографа»
На фото: с актером Сергеем Шакуровым (справа) на церемонии вручения

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Среди наград актера — орден «Щит Отечества» I степени, орден Ломоносова, а также орден Святого Даниила Русской православной церкви. В 2002 году он был удостоен почетной медали «За актерскую доблесть». В 2017 году президент России Владимир Путин вручил Василию Ливанову орден Почета (на фото)

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Именная плита народного артиста Василия Ливанова на Площади звезд российского кинематографа в Москве

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

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Лаура Кеффер

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