Актера Василия Ливанова госпитализировали в тяжелом состоянии

Актера и режиссера Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского. СМИ писали, что господин Ливанов попал в больницу еще в конце сентября с подозрением на инсульт. Семья 89-летнего артиста опровергала его госпитализацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Реанимация (отделения.— "Ъ") неврологии, состояние тяжелое»,— сообщили в больнице «РИА Новости». Telegram-каналы утверждают, что Василия Ливанова подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую известность он получил благодаря роли Шерлока Холмса в многосерийном фильме «Приключения Шерлока и доктора Ватсона». Он также был режиссером мультфильма «По следам бременских музыкантов». В 1988 году господин Ливанов получил звание народного артиста РСФСР.