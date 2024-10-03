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Коммерсантъ FM
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Актера Василия Ливанова госпитализировали в тяжелом состоянии

Актера и режиссера Василия Ливанова госпитализировали в реанимацию НИИ имени Склифосовского. СМИ писали, что господин Ливанов попал в больницу еще в конце сентября с подозрением на инсульт. Семья 89-летнего артиста опровергала его госпитализацию.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Реанимация (отделения.— "Ъ") неврологии, состояние тяжелое»,— сообщили в больнице «РИА Новости». Telegram-каналы утверждают, что Василия Ливанова подключили к аппарату ИВЛ.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. Наибольшую известность он получил благодаря роли Шерлока Холмса в многосерийном фильме «Приключения Шерлока и доктора Ватсона». Он также был режиссером мультфильма «По следам бременских музыкантов». В 1988 году господин Ливанов получил звание народного артиста РСФСР.

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