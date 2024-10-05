Семья потерялась в районе реки Агуры в Сочи

В районе реки Агуры в Сочи потерялась семья с двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения Сочи» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В пятницу вечером, 4 октября в 18:50, диспетчер оперативной службы получил сообщение о пропаже семьи из четырех человек, в том числе двух детей возрастом 12 и 17 лет. Известно, что семья заблудилась в районе реки Агуры.

Через пять минут после получения сообщения, в 18:55, стартовали поисково-спасательные работы. Начальную точку поисков определили в Кавказском ауле. Спасатели МКУ «Служба спасения Сочи» нашли заблудившуюся семью и вывели их на дорогу. По данным службы, медицинская помощь обнаруженным не потребовалась.

«Ъ-Сочи» писал, что два пассажира УАЗа пострадали после отказа тормозов. 52-летний сочинец получил ушиб позвоночника, у его сына диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Мария Удовик