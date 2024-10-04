Горячую воду отключат нескольким улицам в Сочи на пять дней

В понедельник, 14 октября нескольким улицам в Сочи приостановят подачу горячей воды. Временные неудобства продлятся до 18 октября включительно. Изменения связаны с плановым ремонтом котельной №9, которая находится на улице Краснополянской, сообщает МУП «Сочитеплоэнерго» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подачу горячей воды ограничат для жителей улиц 50 лет СССР, Адлерская, Глазунова, Краснополянская. Изменения также затронут улицы Красных Партизан, Октября, Ушинского.

До 18 октября горячей воды не будет на улицах Привольный, Платановая, Ялтинская. Полный перечень можно найти в Telegram-канале МУП «Сочитеплоэнерго».

«Ъ-Сочи» писал, что 115 улиц остались без света в Сочи. С 7:00 до 19:00 специалисты устанавливали цифровые приборы учета и проводили плановые ремонтные работы

Мария Удовик