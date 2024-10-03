Массовое отключение света затронет 115 улиц в Сочи

В пятницу, 4 октября, в Сочи без света останутся 115 улиц. Без электроэнергии жители курорта будут с 7:00 до 19:00. В это время специалисты установят цифровые приборы учета и проведут плановые ремонтные работы, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Электричество отключат на улицах Светогорская, Шиловская, Форелевая, Владимировская, Восход, Ворошиловградская, Крутая, Короткая, Тихая, Дубравная, Подгорная, Подпасечная, Пензенская. Подачу света ограничат для улиц Лазурная долина, Банановая, Петрозаводская, Челябинская, Вишневая, Октемберянская, Таврическая.

Переулки Тельмана, Шоссейный, Зеленый, Амбулаторный, Вертолетный останутся без света. С временными отключениями столкнутся жители переулков Строительный и Пчелиный.

Временные неудобства коснутся сел Бестужевское, Цыпка. Поселкам Джубга, Лоо, Волконка, Агой также отключат электроэнергию. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик