Вадим Самойлов, Владимир Пресняков и опера «Алиса в Зазеркалье»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать выступления Вадима Самойлова, Владимира Прескнякова, а также группы «Садко». В музеях — сходить на экскурсию «Россия и Китай: человеческое измерение», узнать некоторые секреты закулисья «Урал Оперы» и прослушать на виниле альбом Джона Леннона «Walls and Bridges». В театрах — увидеть новую оперу «Алиса в Зазеркалье» и премьеру «Злая Тетя». А в кино — фильмы «Жизнь» и «Мой Марчелло». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Вадим Самойлов

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В кино-концертном театре «Космос» 5 октября выступит Вадим Самойлов, экс-солист группы «Агата Кристи». Он исполнит любимые хиты «Агаты Кристи», композиции из сольных альбомов, совместные работы с группами «Наутилус», «Пикник», «Настя» и новые произведения. Шоу будет наполнено личной историей, глубокими смыслами и проникающей в сердце музыкой. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Пресняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Владимир Пресняков

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В «МТС Live Холл» 5 октября состоится концерт Владимира Преснякова. Песни последнего периода получили несколько музыкальных наград, признание публики и музыкального сообщества. Благодаря новым аранжировкам и современному звучанию известные песни обрели новое рождение, звучат актуально, но певец остается верен себе. Его концерт становится настоящим музыкальным шоу. Стоимость билета — от 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Серов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Серов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В ККТ «Космос» 9 октября выступит Александр Серов. Он исполнит как новые песни, так и ставшие золотыми хиты: «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна» и другие песни. Александр Серов начал выступать в 1970-х годах, он был и руководителем вокально-инструментальных ансамблей, и аранжировщиком, и исполнителем. Широкая популярность пришла к нему в начале 1980-х годов. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

В «Космосе» 10 октября выступит Soprano Турецкого. Слушателей ждут новые авторские композиции, мировые хиты, романтические баллады, проникновенный фолк, джаз, арии из мюзиклов и другие композиции. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Во Дворце молодежи 10 октября выступит группа «Садко», в составе которой — певец и автор песен Владимир Макаров, композитор и аранжировщик Александр Бардин и певец Александр Лихацкий. Репертуар «Садко» включает в себя песни собственного сочинения и народных в современной обработке. Стоимость билета — от 3,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей Бориса Ельцина в Ельцин-центре

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Музее Бориса Ельцина 5 октября пройдет экскурсия с дегустацией чая «Россия и Китай: человеческое измерение». В 1949 году СССР стал первой страной, признавшей Китайскую Народную Республику (КНР). Однако история отношений между странами началась задолго до этого дня. Экскурсовод Ксения Паклина расскажет о том, как в прошлом веке взаимодействия между Россией и Китаем происходили на бытовом, межличностном уровне. Несмотря на революции, войны и государственную идеологию, отношения простых граждан не обрывались, принимая иногда необычные формы. Китайские солдаты воевали на фронтах Гражданской войны в России, русская интеллигенция налаживала жизнь в эмиграции на севере Китая. Во второй части экскурсии участники смогут продегустировать разные сорта чая и послушать чайную лекцию преподавателей института Конфуция УрФУ. Стоимость билета на мероприятие — 600 руб.

В «Урал Опера Балет» 6 октября в качестве предисловия к премьере оперы «Алиса в Зазеркалье» пройдет экскурсия «Алиса в закулисье». В новом спектакле, как и задумывали Льюис Кэрролл и Ефрем Подгайц, много чудес и странностей. Часть из них готова объяснить художник-постановщик Екатерина Агений. Она проведет зрителей в сценическую часть и поднимется с ними в декорационный зал, чтобы рассмотреть детали оформления вблизи и узнать секреты постановки. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

В Креативном кластере «Л52» 6 октября откроется выставка «Акцент осень». Галерея «Контраст» презентует новый проект, в котором будут представлены живописные полотна, графика, скульптура, авторская фотография и постеры. Осенняя пора сподвигла многих художников к написанию картин, передающих всю красоту и очарование времени года, приходящего на смену жаркому лету. Выставка продолжит работу до 27 октября. Вход на открытие свободный, далее — по билету, его полного стоимость — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 9 октября состоится «Час винила» Алексея Коршуна, посвященный дню рождения Джона Леннона. Создатель группы Битлз и противник шаблонов, острый на язык философ и лиричный поэт, Джон Леннон был музыкантом-экспериментатором и певцом, талантливым и противоречивым. В ходе встречи слушатели узнают о его сольной дискографии. Полностью на виниловой пластинке прозвучит альбом Джона Леннона «Walls and Bridges» (1974 год). Стоимость полного билета — 400 руб.

Спектакли

Во Дворце молодежи 8 октября «Классический национальный русский балет» покажет балет «Лебединое озеро» в постановке Виталия Бутримовича. История любви принца Зигфрида и прекрасной девушки-лебедя Одетты, омраченная коварным волшебником Ротбартом и его дочерью Одилией, по-прежнему трогает сердца зрителей. Сегодня из всех существующих редакций балета вряд ли найдутся хотя бы две, которые имеют полностью одинаковые театральные партитуры. Основу балетной труппы «Классического национального русского балета» составляют выпускники Московской академии хореографии, Академии русского балета имени Вагановой и других известных балетных школ России. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художественный руководитель балета Максим Петров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художественный руководитель балета Максим Петров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Атриуме Ельцин-центра 10 октября покажут эскиз одной из частей балета L.A.D. «Урал Опера Балет». Спектакль посвящен композитору Леониду Десятникову, четыре балета поставлены на музыку, не предназначавшуюся для танца. Зрители смогут увидеть то, что не вошло в спектакль — эскизы и наброски к первой из четырех частей вечера — балету «Три тихие пьесы». Его поставил художественный руководитель «Урал Балета» Максим Петров. За роялем — музыкальный руководитель постановки Алексей Гориболь. Вход на показ свободный, по предварительной регистрации.

Во Дворце молодежи 11 октября покажут спектакль «Мужской аромат. Оркестр» режиссера-постановщика Павла Сафонова. По сюжету, вечером в кафе курортного городка начинает играть оркестр. На эстраде царит атмосфера радости, беспечности и веселья. Но в перерыве за кулисами начинают бушевать страсти, неумолимо приближающие роковой выстрел. Он — женат, а она — одинока. Время счастливой любви прошли, а короткие встречи в гостиничных номерах рождают только слезы и упреки. В ролях: Даниил Страхов, Ольга Ломоносова, Инга Оболдина, Юлия Такшина и другие. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В «Урал Опера Балет» 11 и 12 октября состоится премьера оперы «Алиса в Зазеркалье» на музыку Ефрема Подгайца по сказке Льюиса Кэрролла. Постановщики «Урал Оперы» создали спектакль, который будет интересен зрителям всех возрастов. Вслед за Кэрролом и Подгайцем, они воплотили причудливый мир Зазеркалья. Сцена уподобится огромной шахматной доске, на ней произойдет битва между белыми и черными фигурами. Здесь нет отрицательных персонажей, а Черная королева окажется не врагом, а наставником и другом. В этой игре Алиса не следует общим правилам, она старается познать себя и свои цели. Стоимость билета — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Коляда-театр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Коляда-театре 11 октября покажут новый спектакль «Злая тетя». Главными героями в спектакле стали тараканы, которых решила отравить и вывести из дома Злая Тетя. Она буквально объявила тараканам войну, пытаясь всякими средствами уничтожить их. Однако дошло до того, что Злая Тетя вступила с тараканами в диалог, а ее подруга решила, что она сошла с ума. В этой забавной и невероятно правдоподобной истории много смешного. Показ спектакля пройдет в рамках проекта «Ночной театр». Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 4 по 9 проходит показ фильма Маттиаса Гласнера «Жизнь» на языке оригинала с русскими субтитрами. Этот фильм с интонацией черного юмора охватывает все периоды жизни современного человека. В центре сюжета — берлинец дирижер Томас Лунис, его странные члены семьи и целый комплекс проблем, знакомых каждому: отношения с близкими, поиск себя, череда зависимостей и экзистенциальных кризисов. В кинокартине трагедия и комедия выдерживают тонкий баланс, не позволяя зрителю отвлечься от повествования ни на минуту. Стоимость билета — 320 руб.

В эти же дни в Ельцин-центре показывают фильм Кристофа Оноре «Мой Марчелло» на языке оригинала с русскими субтитрами. По сюжету, после изматывающих съемок и кинопроб, где амбициозные режиссеры требуют от Кьяры Мастроянни игры в духе ее знаменитых родителей Катрин Денев и Марчелло Мастрояни, она решает жить жизнью своего отца. У родных и друзей актрисы такая перемена вызывает целую бурю эмоций — от удивления до возмущения и восторженности. Однажды воспоминания обретают черты настоящего, и все начинают верить в чудо воскрешения великого артиста. Стоимость билета — 320 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 8 октября состоится премьерный показ фильма Элиз Жирар «Сидони в Японии» на языке оригинала с русскими субтитрами. Сидони — известная французская писательница, недавно овдовевшая. Она отправляется в книжный тур по Японии, где встречается со своим загадочным издателем. Во время путешествия Сидони постепенно открывается ему, но призрак мужа продолжает ее преследовать. Ей придется отпустить прошлое, чтобы снова полюбить. Стоимость билета на кинопоказ — 350 руб.

Подготовила Анастасия Таначева