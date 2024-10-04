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Завершить ремонт в школе искусств в Салехарде планируют до 2025 года

Ремонт школы искусств в Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) планируют завершить до конца 2024 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы завершены уже на 80%.

Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Закончить работы планировали в сентябре 2025 года. Однако губернатор Дмитрий Артюхов поручил завершить работы раньше. В первом квартале 2025 года планируется расставить в здании мебель и открыть для занятий.

«На сегодняшний день мы видим, что подрядная организация смонтировала звуковые панели в кабинетах, проводят окрас панелей, все инженерные системы заменены, идет пусконаладка, нареканий нет»,— рассказал начальник управления ЖКХ городской администрации Анатолий Рогожников.

Полина Хабарова

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