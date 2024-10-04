В семи свердловских муниципалитетах ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Свердловской области в семи муниципальных образованиях (МО) ожидается чрезвычайный (пятый) класс пожарной опасности, следует из прогноза ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Четвертый класс пожароопасности ожидается в четырех МО: Волчанский ГО, Гаринский ГО, ГО Краснотурьинск, Сосьвинский Г; третий класс — в 57: в частности, в Алапаевске, Арамильском ГО, Артемовском ГО, Артинском ГО, Асбестовском ГО, Ачитском ГО, Белоярском ГО; второй: Каменский ГО, Каменск-Уральский ГО, Полевской ГО, Серовский ГО, Североуральский ГО, Сысертский ГО, ГО Карпинск.

По данным на 1 октября, в области Уральская авиабаза ликвидировала 151 лесной пожар на общей площади 1070 га в период пожароопасного сезона. Количество лесных пожаров в регионе по сравнению со схожим периодом 2023 года снизилось в семь раз, их площадь — в 327 раз.

Полина Хабарова