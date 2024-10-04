В Челябинске из-за ДТП светофор упал на пешехода

На улице Труда в Челябинске пешеход пострадал в результате столкновения двух автомобилей. На него упал светофор, сбитый одной из машин, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 14:20 на улице Труда рядом с остановкой «Многофункциональный центр». По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей Ford Ecosport и Chery Tiggo, которыми управляли 58-летняя горожанка и 28-летний челябинец. После этого Chery врезался в опору дорожного знака и железную опору светофора, который рухнул на пешехода.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель Ford и пешеход. Все обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГАИ.