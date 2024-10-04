В суд поступили иски к подрядчикам ярославских объектов «Оздоровления Волги»

В Арбитражный суд Ярославской области поступили три иска Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры к ООО «Техмонтаж», которое выступало подрядчиком строительства и реконструкции трех очистных сооружений в Ярославской области. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Техмонтаж» выступало подрядной организацией реконструкции очистных сооружений в поселке Каменники (стоимость контракта 180 млн), в поселке Судоверфь (123 млн руб.) и строительства очистных сооружений в сельском поселении Красный Профинтерн (130 млн руб.). Прокуратура по поданным искам намерена взыскать с организации 123, 180 и 131 млн руб., что соответствует стоимости контрактов.

Напомним, что из 10 построенных по проекту «Оздоровление Волги» объектов восемь не достигают нормативных показателей очистки сточных вод. Такие сооружения в том числе находятся в поселках Каменники, Судоверфь и рабочем поселке Красный Профинтерн. В прокуратуре ранее заявляли о намерении взыскать средства за очистные сооружения, не вышедшие на нормативные показатели очистки.

Также в двух заявлениях прокуратуры фигурирует ООО «Волжскэкострой», с которого также планируется взыскать средства. Эта компания контролировала выполнение проектных работ по реконструкции и строительству очистных в поселке Судоверфь и Каменниках и разрабатывала ПСД для строительства очистных в Красном Профинтерне.

Все иски приняты к производству, прокуратура ходатайствовало об аресте имущества «Техмонтажа» и денег «Волжскэкостроя». Но суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства и отказал.

Алла Чижова