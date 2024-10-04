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В Тюмени в аварии на перекрестке погибла 85-летняя женщина

В Тюмени на перекрестке улиц Западносибирской и Стартовой столкнулись Tank и Citroen. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, в аварии погибла 85-летняя женщина.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

ДТП произошло сегодня, 4 октября, около 14:00. По предварительным данным Госавтоинспекции, 85-летний водитель Citroen при повороте налево не уступил дорогу Tank, движущемуся прямо.

85-летний водитель Citroen с тяжелыми травмами доставлен в больницу, 41-летний водитель второго автомобиля получил травму руки.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются.

Полина Хабарова

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